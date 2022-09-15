ワイヤレスイヤホン　尾形モデル

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ワイヤレスイヤホン尾形百之助モデル数回使用後保管しておりました。箱もお付け致しますが、若干汚れています(画像でご確認ください)個人の保管となりますので完全備品をお求めの場合ご遠慮ください。動作不良等は対応致しかねます。高額商品ですので、ご不安を感じる場合ご購入はご遠慮ください。