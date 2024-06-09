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【限定·販売終了】阪神タイガース優勝記念胴上げ似顔絵シングルサイズブランケット
商品番号 W18127912573
商品名

【限定·販売終了】阪神タイガース優勝記念胴上げ似顔絵シングルサイズブランケット
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 9,799 円
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商品詳細

阪神百貨店限定新品未開封商品即購入可、早い者勝ちです!!★商品内容【リーグ優勝記念グッズ】阪神梅田本店限定品2023JERAセ・リーグ優勝記念胴上げ似顔絵シングルサイズブランケット限定100枚匿名配送、らくらくメルカリ便折りたたみ発送予定です。#なかタイガースで出品中のタイガースグッズをご覧いただけます。セット販売でのお値引きも対応いたします。（要相談）コレクションや記念にいかがでしょうか。#阪神百貨店#阪神タイガース#限定#優勝記念グッズ#優勝記念#タイガース#百貨店限定野球チーム...阪神タイガース
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【限定完売品】2023JERAセ・リーグ優勝記念 胴上げ似顔絵ブランケットM
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