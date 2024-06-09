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ドイツ / 06 ワールドカップ / ベンツ / レプリカユニフォーム
商品番号 G17269558042
商品名

ドイツ / 06 ワールドカップ / ベンツ / レプリカユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグはございませんが、鑑賞用として保管し、着用はしておりません。マーキングのベタつきは見られませんが、状態については、写真からご判断ください。あくまでも個人保管していたことを前提として頂けると助かります。カラー···レッド丈···半袖サイズ···M種類···レプリカユニフォームリーグ···06ワールドカップ
http://narcologia.ru/goods/preference783138.html
http://narcologia.ru/goods/troupe899611.html
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