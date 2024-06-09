ドイツ / 06 ワールドカップ / ベンツ / レプリカユニフォーム

タグはございませんが、鑑賞用として保管し、着用はしておりません。マーキングのベタつきは見られませんが、状態については、写真からご判断ください。あくまでも個人保管していたことを前提として頂けると助かります。カラー···レッド丈···半袖サイズ···M種類···レプリカユニフォームリーグ···06ワールドカップ



ドイツ代表 06/07 ホーム 半袖ユニフォーム ベンツマーク



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