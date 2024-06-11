オリジンディアルガvstar ur psa10

【商品説明】Vsterユニバース封入のオリジンディアルガVsterURPSA10(正規品)になります。自身で入手したカードをPSA鑑定に提出しています。PSAアカウントでも注文リストから鑑定履歴を確認出来ますので正規品を保証します。PSA10(最高評価)でも小さなキズ白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため画像にて状態確認をお願いします。写真追加も可能です。【発送方法】梱包は鑑定ケースに入ったまま破損・濡れ対策を行います。発送はダンボールに挟んで厳重にプチプチをした上で発送させて頂きます。商品購入後、24時間以内に発送します。※商品画像の物をお届けするので、返品は受けられません。気になる事があれば必ず購入前にご確認下さい。※すり替え防止策を講じて発送させて頂きます。※セット販売可能です。1枚につき300円お値引き致します。お気軽にお声掛けください。鑑定状況···PSA10







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