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ルースイソンブラ　ピステ　150
商品番号 K19749918394
商品名

ルースイソンブラ　ピステ　150
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

右腕後ろ側に摩擦で擦れたような部分あり写真4にてご確認下さい。あとは綺麗な状態です^^かっこいいのでまだまだ着ていただける方にお譲りします！中古にご理解のある方のみの購入をよろしくお願いいたします。
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