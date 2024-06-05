ルースイソンブラ　ピステ　150

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商品詳細
右腕後ろ側に摩擦で擦れたような部分あり写真4にてご確認下さい。あとは綺麗な状態です^^かっこいいのでまだまだ着ていただける方にお譲りします！中古にご理解のある方のみの購入をよろしくお願いいたします。
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