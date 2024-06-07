値下げしました！Wilson ウィルソン ラケットバッグ

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商品詳細
1回だけ使用しました。傷も汚れもありません。ロゴもグレーで目立ちすぎずお気に入りでしたが、私には大きすぎたため手放します。個人検品・自宅保管です。ご理解くださる方にお譲りできればと思います。質問をいただいたので品名などの詳細を追記しました。WILSONTOUR2COMPBKGYLARGE（9本入り）品番：WRZ849309サイズ：750×270×340色：BLACK/GRAY素材：ナイロン+ポリエステル定価：13,200円（税込）
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