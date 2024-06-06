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YONEX EZONE ☆メンズゴルフクラブセット
商品番号 W50615280491
商品名

YONEX EZONE ☆メンズゴルフクラブセット
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 18,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとう御座います^^YONEXEZONEゴルフクラブセットになります。初級中級者向けにミスヒット強い設計となるゴルフクラブセットになります。※その他新品中古ゴルフ用品(ゴルフクラブセット)を同時出品してます。　・ドライバー    ロフト角:11.5°   フレックス:R   オリジナルカーボンシャフトオリジナルグリップラバーヘッドカバーカバー付属・3番ウッド   ロフト角:16°   フレックス:R   オリジナルカーボンシャフトオリジナルグリップラバーヘッドカバーカバー付属・4番ユーティリティ   ロフト角:22°※可変ロフト   フレックス:S   オリジナルカーボンシャフトオリジナルグリップラバーヘッドカバーカバー付属・アイアンセット　オリジナルカーボンシャフト   フレックス:R　番手:#5〜#9、PWオリジナルグリップラバー・サンドウェッジVOKEYDESIGNロフト:56°バウンス:10°シャフト:DG200スチールシャフトフレックスS　・パター新　ピンタイプ・キャディバックフードカバー、セパレート付属　ショルダーベルト付属全体の状態:中古YONEXYONEXゴルフクラブセットゴルフクラブセットゴルフラウンドセットラウンドセット
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