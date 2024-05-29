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附け木 (樫材、21cm)
商品番号 Y37044297927
商品名

附け木 (樫材、21cm)
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...拍子附け打ち用、附け木です。材質は、樫材、長さ、約21cm、太さ、約42mm×約33mm、重さ、250g、(1個)2個セットです。(画像は、使い回しです)こちら普通の木工所で、専門店では無いのですが以前、注文依頼を受け作った物と同じ様な形で、制作しました。木工所なので、箱や袋は、ありませんがその分、お安く出品しております。お値引きは、できません。m(__)m⚠️附け板は、ありません！歌舞伎、附け打ち、ツケ木、拍子木、樫の木、附け木、
http://narcologia.ru/goods/navigate896730.html
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