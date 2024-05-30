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ミズノ　JKONG Jr.軟式少年用バット
商品番号 S91331720035
商品名

ミズノ　JKONG Jr.軟式少年用バット
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類···軟式素材···金属78センチ、NJ703プロ野球ジュニアチームセレクションにて3回のみ使用2023年7月後半　ミズノ本店にて23000円で購入
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