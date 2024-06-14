[限定値下げ]YONEX iNX80s アイネクステージ80s

写真のとおり傷はほぼありません。きれいな状態です。ヘッド部分に擦り傷があります。写真をご確認下さい。※詳しく確認されたい場合は、購入前にご連絡いただければシールを剥がして写真撮影等対応いたします。質問等ありましたら、コメントよろしくお願いいたします。※当方の好みにより、元グリップをミズノ製に変えております。ご了承ください。 値引き等も、ご連絡いただければ可能な限り対応させていただきます。ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）...〜85平方インチ性別...レディースメンズ兼用グリップサイズ...1重量（g）...230〜244.9g



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