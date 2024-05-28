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◆HEAD アンディ マレーモデル トーナメントバック
商品番号 U51036472901
商品名

◆HEAD アンディ マレーモデル トーナメントバック
ブランド名 ヘッド
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆HEADANDYMURRAYMONSTERCOMBIKITBAGアンディマレーが使用したクラシカルで希少なトーナメントバック。2～3回使用後、ずっと自宅保管してました。確か2014～15年位？の大変希少なモデルになります。サイズ:約77㎝×約35㎝×約37㎝素材:ポリエステル100%ラケット12本まで収納可能できます。中古品であることをご理解頂ける方よろしくお願い致します。カラー...ブラウン用途...硬式
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◇HEAD アンディ マレーモデル トーナメントバック | www.esn-ub.org
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