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商品詳細
◆HEADANDYMURRAYMONSTERCOMBIKITBAGアンディマレーが使用したクラシカルで希少なトーナメントバック。2～3回使用後、ずっと自宅保管してました。確か2014～15年位？の大変希少なモデルになります。サイズ:約77㎝×約35㎝×約37㎝素材:ポリエステル100%ラケット12本まで収納可能できます。中古品であることをご理解頂ける方よろしくお願い致します。カラー...ブラウン用途...硬式
http://narcologia.ru/goods/sepulchral305732.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney647249.html
http://narcologia.ru/goods/kindness812105.html
◇HEAD アンディ マレーモデル トーナメントバック | www.esn-ub.org
ヘッド ラケットバッグ モンスターコンビ アンディマレー モデル HEAD
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ヘッド ラケットバッグ モンスターコンビ アンディマレー モデル HEAD | フリマアプリ ラクマ
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アンディ・マレーが実際に使用するラケット・ストリング！Andy Murray ...
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