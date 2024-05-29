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ミズノ公式　WBC 2023 レプリカユニフォーム　刺繍 ホーム　大谷翔平
商品番号 L59026185854
商品名

ミズノ公式　WBC 2023 レプリカユニフォーム　刺繍 ホーム　大谷翔平
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

mizuno公式ユニフォームです。Mサイズ新品、未開封ですが、自宅保管ですので神経質な方のご購入はお控えください。
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