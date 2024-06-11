CS入場配布ミニポスター　タイガースレジェンド３選手甲子園最終戦出場ミニポスター

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商品詳細
2023.CS.第２戦・第3戦の甲子園入場配布ミニポスター阪神タイガース「レジェンド」と言いたい３選手の甲子園最終戦入場配布ミニポスター注)大きな折り傷はほぼ無いと思うのですが配布物ですので完璧ではありません。５枚まとめて円柱形ホルダーに入れて配送させて頂きます。野球チーム···#阪神タイガース#CS#鳥谷敬 #能見篤史 #福留孝介 #ポスター
http://narcologia.ru/goods/manufacture636441.html
http://narcologia.ru/goods/choice332585.html
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