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PING ピン　G430 MAX フェアウェイウッド　65/S
商品番号 W69006892060
商品名

PING ピン　G430 MAX フェアウェイウッド　65/S
ブランド名 ピン
特別価格 税込 16,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎即購入OKです◎PINGG430MAX◎シャフト　PINGTOUR2.0CHROME65/S◎【新品未使用】ヘッドカバー付き◎今年の1月に新品を購入。別のクラブを購入しましたので出品致します。通常使用に伴うキズがありますので画像にてご確認の上現状品にご理解頂ける方のみご購入宜しくお願い致します。◎ヘッドカバーは新品です。ダイヤルで番号が変えられるタイプです。◎ホームクリーニング済みですぐにお使い頂けます。◎他にもPINGG430ユーティリティ3.5番、ヘッドカバーなど出品中です！※お値引きは出来ません！種類···フェアウェイウッド利き手···右対象···メンズ
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