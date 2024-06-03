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ソフトテニスラケット　ボルトレイジ7s クレナイ
商品番号 K93550305453
商品名

ソフトテニスラケット　ボルトレイジ7s クレナイ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソフトテニスラケット　ボルトレイジ7sクレナイUL1ヘッドに小さな傷がいくつかありますが使用する上では気にならないと思います。値下げ不可即購入可
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