♦︎希少廃盤モデル♦︎ キャロウェイ　ソレイユ　レディースゴルフクラブセット

ご覧頂きありがとうございます(^^)その他のレディースクラブも出品しております。下記↓をクリックしてお探し下さい♪#kumasanladiesgolf♦︎商品についてこちらのセットは女性の方向けのセットです！大人気のCallawayシリーズです！❤️クラブ•グリップは清掃と除菌作業をしてます❤️★メーカー:CallawaySORAIRE★番手：1W、5W、UT、7、9I、 PW、SW、パター、計8本★硬さ：L★グリップ： 純正 ラバーグリップ★性別/利き腕：女性/右★参考定価 ¥84,800※7番アイアンのみ1度使用しましたが 他は未使用です。【主なおすすめポイント】◆これからゴルフを始める人〜中級者の方へおすすめのモデル◆ヘッド形状はポケットキャビティ型で優しく真っすぐ飛ばせる◆ソール幅がかなり広い・重心位置が深いため、多少トップしても球を上げてくれる・芝の上をソールが滑るためダフリにくい◆バランスの軽い設計で振り心地が良い一点物になりますので早い者勝ちでお願い致します(^^)♦︎発送について商品に適した梱包でお届け致します。※神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入（または入札）または購入後のご質問はご遠慮願います。必ず購入前に付属品の有無等を確認した上でのご購入を（双方トラブル防止の観点から）宜しくお願い致します。※すり替え等防止の為、返品交換はお断りさせて頂きます。写真追加等、不明点あれば気軽に問い合わせ下さい♪#キャロウェイ#ソレイユ#レディースゴルフクラブ#ゴルフ初心者#レディースアイアン【検索ワード↓】軽量ポケットキャビティ優しいカーボンシャフトフレックスダンロップゼクシオレディースヤマハオノフピンPINGグローレSIM本間ゴルフCallawayキャロウェイブリヂストンブリジストンタイトリストミズノ



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