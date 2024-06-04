【希少！レア！】Luva bella 赤ちゃん人形 ベビードール

▼商品説明▼Luvabella赤ちゃん人形ベビードール▼商品状態▼・新品未使用・状態確認の為、一度開封済み・動作未確認・長期保管により頭に少し汚れあり・長期保管と移動により頭部が少し右に動いています・箱には傷と汚れあり▼注意事項▼・素人の検品・採寸・倉庫にて長期保管していましたので埃や汚れ等クリーニングさせて頂いていますが、細かい箇所は取り切れないお品も御座います。クリーニングに薬品は未使用。上記にご理解ある方のみご購入下さいませ。#赤ちゃん人形#ベビードール#リボーンドール#ビスクドール



Luvabella Doll



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