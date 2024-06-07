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カリモク　スツール
商品番号 C33294550371
商品名

カリモク　スツール
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモクのヴィンテージで購入したハイチェアーです。シンプルでデザイン性あり、中古ヴィンテージ家具です。まだまだ使えます。ガタつきなどはさすがカリモク、ありません。
http://narcologia.ru/goods/competitive304781.html
http://narcologia.ru/goods/peroration486115.html
http://narcologia.ru/goods/approximate381020.html
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