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- IKEA ヴィムレ 5人掛けコーナーソファ(関東圏 配送、設置無料)
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商品詳細
IKEAイケアヴィムレVIMLE5人掛けソファ2人掛けソファ、コーナーソファ、2人掛けソファ、寝椅子ソファの4分割になります。収納付きオットマン、ヘッドレスト付き▽サイズ詳しいサイズは画像最後にてご確認下さい。▽状態使用期間1年程で、目立つ汚れや座面のヘタリなどは特に無く、状態は良い方です。■配送は、東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、神奈川（一部）は自車運搬にて送料無料でお届け致します。その際ご要望があれば、無料にて組み立て、設置も承ります。上記以外の地域の方はたのメル便での発送になるため、送料上乗せした価格に変更となります。ご購入前にお問い合わせください。#IKEA#イケア#NITORI#ニトリ#unico#ウニコ#カリモク#大塚家具#Francfranc#フランフラン#ACTUS#アクタス#LOWYA#ロウヤ#2人掛け#3人掛け#ソファ#北欧風#ヴィンテージ#アメリカン#モダン#アジアン
http://narcologia.ru/goods/scissoring531596.html
http://narcologia.ru/goods/stair189700.html
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