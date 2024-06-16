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ビレロイボッホカップ\u0026ソーサー3脚セット
商品番号 O90914208203
商品名

ビレロイボッホカップ\u0026ソーサー3脚セット
ブランド名 ビレロイアンドボッホ
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2脚売れました。価格は3脚の値段です。2脚売りにも応じます。ご相談ください。※１脚売りは送料負担が収益悪化させますので、応じておりません。(＝残り1脚になった場合は出品終了します。)※付属品、箱はありません。※購入年も分かりません。VILLEROY\u0026BOCHティーカップ
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