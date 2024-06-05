たち吉　磯部焼　ひし形　市松　5枚セット

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■サイズ：対角約18×20×高さ約2cm☆未使用ですが長期保管の為、多少の汚れがあるので、ご理解のある方よろしくお願い致します！☆箱に汚れとダメージあり。☆素人検品の為見落としがあるかもしれないので神経質な方はご遠慮ください。☆完璧を求められる方はご遠慮下さい。