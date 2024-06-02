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★okamura／オカムラ★melce／メルチェチェア★ハイチェア★ピーチ★
商品番号 K34343493532
商品名

★okamura／オカムラ★melce／メルチェチェア★ハイチェア★ピーチ★
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年製／okamura／オカムラ／melce／メルチェチェアの出品です。座カラー：　ピーチ脚カラ－：　シルバー◆機能・特徴・座面高さ調整参考価格106,260円外形：W416XD451XH730-890mm座面：SH665-825mm全体的に小キズや薄汚れは有りますが、目立ったダメージはなく良い状態です。座面に破れやヘタリなどなく、機能にも問題のないグッドコンディションです。是非この機会にご検討ください。◆発送◆発送先によって送料を頂く商品もございます。コメント欄にて発送先を教えて頂ければスムーズにお取引きできると思います。◆注意事項◆送料無料の商品ですが、北海道、九州へお届けを希望された場合、送料が別途2,000円かかります。
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