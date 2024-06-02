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- ★okamura／オカムラ★melce／メルチェチェア★ハイチェア★ピーチ★
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商品詳細
2020年製／okamura／オカムラ／melce／メルチェチェアの出品です。座カラー： ピーチ脚カラ－： シルバー◆機能・特徴・座面高さ調整参考価格106,260円外形：W416XD451XH730-890mm座面：SH665-825mm全体的に小キズや薄汚れは有りますが、目立ったダメージはなく良い状態です。座面に破れやヘタリなどなく、機能にも問題のないグッドコンディションです。是非この機会にご検討ください。◆発送◆発送先によって送料を頂く商品もございます。コメント欄にて発送先を教えて頂ければスムーズにお取引きできると思います。◆注意事項◆送料無料の商品ですが、北海道、九州へお届けを希望された場合、送料が別途2,000円かかります。
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