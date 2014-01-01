取付無料！アルフレックス SONA ソーナ アイボリーファブリックカウチソファ✨

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大変ありがたいことに現在多くのご依頼をいただいており、当面の間【神奈川・東京・埼玉・千葉・山梨・静岡・愛知県】のお客様限定でのご対応とさせていただきます。ご覧いただきありがとうございます。こちらは、モデルルーム展示品・こだわりの賃貸家電付き物件のお品を販売しております(o^^o)状態に自信がございますので、万一到着時に状態等お気に召さない方はその場でお申し出いただければ返品の上全額ご返金させていただきますのでご安心ください！(o^^o)✨✨✨お得な3特典✨✨✨設置無料！その場で取り付けを行い、その場ですぐ使える状態にさせていただきます！機能保証！もちろん不良は一切ありません！その日から快適にお使いいただけます。清掃済み！1番重要視している部分です！気持ちよくお使いいただけるように清掃専門のスタッフが2人ががりで清掃しております。★入れ替えに伴い邪魔になってしまう家具家電の回収も行なっております。買取・無料・有料の3段階で配送の際にスタッフが査定させていただき回収いたします(o^^o)他店と比べて決めかねているお客様はご遠慮なくお申し付けください！どこまでも競わせていただきます！〜商品詳細〜アルフレックスの人気シリーズSONA(ソーナ)のL字型コーナーソファとなります。アルフレックスの代表作品で、シンプルなデザインで長くご使用頂けます。フラットで広い座面は、足を伸ばす、横になるなど幅広い使い勝手に対応。一人の贅沢なくつろぎから、大人数が集う場まで、様々なシーンに応えます。穏やかな沈み込みを支えるベース部は、高弾性ウレタンとソフトウレタンの組み合わせです。メーカー【arflex】サイズ右・高さ66・幅92・奥行き160・座面までの高さ40左・高さ66・幅122・奥行き92・座面までの高さ40新品参考価格1000000気配りから商品説明まで、女性の方や、メルカリが初めての方、海外出身の方でも安心できる対応を心がけております。ご検討のほど、よろしくお願いいたします！