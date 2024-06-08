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- 湯呑み 安南手古赤絵 5個セット
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商品詳細
安南手古赤絵のお湯呑み5個セットです。赤色と緑色メインで花の絵が描かれています。全て柄が違います。安南手の赤＆緑はあまり見かけないと思います。よろしくお願いします。#湯呑#食器#安南手#セットカラー...グリーン種類...湯呑
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