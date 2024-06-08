湯呑み 安南手古赤絵 5個セット

安南赤絵楽描き手付向付 和食器 刺身鉢・向付 業務用 約15.1cm 中鉢 刺身 刺身皿 さしみ お造り 料亭 小料理屋 会席料理 食堂 単品メニュー 本格 高級 寿司店 旅館 人気 おしゃれ - 業務用食器を産地からお届けします！【みんなの倉庫】