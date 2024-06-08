鬼滅の刃　明治　おいしい牛乳　タンブラー　当選

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写真撮影の為、箱から出しました。箱に戻し、送られてきた段ボールで発送致します。当選通知は、濡れないように、OPP袋に入れておきます。人の手に渡ったものになりますので、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。