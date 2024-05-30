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☆ビンテージ☆オフィスソファ☆緑と黒がお洒落☆B-1P
商品番号 X62389615115
商品名

☆ビンテージ☆オフィスソファ☆緑と黒がお洒落☆B-1P
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージのオフィスソファーです。実際に使われていた物を、綺麗に磨き、フレームは研磨して再塗装してあります。長く愛用された事による存在感は、1点ものの雰囲気がありとても魅力的です。多少の破れや傷があるもののヘタリもなく比較的しっかりとしていますが、ビンテージや古物にご理解のある方宜しくお願い致しますサイズ（実寸）縦720横500奥600カラー···グリーン主な張り地···人工皮革（合成皮革）クッション材···Sバネ・S型スプリング機能···固定脚テイスト···ミッドセンチュリー
http://narcologia.ru/goods/interconnect629070.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring429796.html
http://narcologia.ru/goods/displease526531.html

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