☆ビンテージ☆オフィスソファ☆緑と黒がお洒落☆B-1P

ビンテージのオフィスソファーです。実際に使われていた物を、綺麗に磨き、フレームは研磨して再塗装してあります。長く愛用された事による存在感は、1点ものの雰囲気がありとても魅力的です。多少の破れや傷があるもののヘタリもなく比較的しっかりとしていますが、ビンテージや古物にご理解のある方宜しくお願い致しますサイズ（実寸）縦720横500奥600カラー···グリーン主な張り地···人工皮革（合成皮革）クッション材···Sバネ・S型スプリング機能···固定脚テイスト···ミッドセンチュリー



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