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ニトリ　ソフティーナ　3人掛け
商品番号 H15116517717
商品名

ニトリ　ソフティーナ　3人掛け
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 13,986 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）3人用ソファです。【詳細サイズ(約)】■背もたれの高さ：50cm■床から肘までの高さ：65cm■座面高：49cm定価149000円5年程使用していました。気に入ってましたが引越しに伴い出品します。11/20までに購入者が決まらない場合は、処分しようと思っています。ペット、喫煙者なし使用感はあります。神経質な方はご遠慮下さいm(__)m極力掃除して出品致します。頼める便にお願いしようと思ってます。よろしくお願い致します。
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