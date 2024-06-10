モダンテイスト 収納ベンチスツール　椅子　白

モダンテイスト収納ベンチスツール 椅子 白 ☆☆☆ご購入前にコメントお願いします(在庫確認のため)☆☆☆☆座面のふたが開いて収納ボックスになります☆■大きさ幅89cm×高さ40cm×奥行39cmスツールチェア●発送：２～７営業日 ※土日祝を除く●状態：新品未使用、未開封品●発送元欄は企業名または当店主名ボックス収納可能なハイセンスベンチスツール（椅子）です。ファブリックにモダンな花柄の模様がありとてもオシャレですね♪リビングや、ベッドサイドのスペースに如何ですか？★新商品★チェアー・スツール■大きさ幅89cm×高さ40cm×奥行39cm■内側ボックス内寸 幅84cm×高さ13cm×奥行33cm■重さ11kg■素材木材（足部分）、布（座面部分）■仕様足部分組み立て・北海道、沖縄、離島への配送は別途送料がかかりますのでお問い合わせください。#hapdays で検索してください。当ショップの商品をカテゴリで絞り込んだり、キーワードで絞り込みできます。ホワイト花柄 ボタニカル 植物柄 フラワープリント ハワイ 上質 南国特徴...要組立、その他テイスト...洋風主な素材...木張り地の素材...綿・コットン



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