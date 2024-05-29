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- 【美品】ファイヤーキング ターコイズブルー カップ\u0026ソーサー
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商品詳細
1956〜1958年のおよそ3年間だけ製造された、希少性の高い「ターコイズブルー/ＴＵＲＱＵＯＩＳＥ ＢＬＵＥ」シリーズ。シンプルなデザインのカップ＆ソーサーは、来客用にもぴったりです。薄手なので、紅茶でもコーヒーでも中身がすける感じがたくさん楽しめます。未使用と思われる美品ですが製造時からのホワイトスポットや多少の擦り傷等はあります。ヴィンテージ品に、ご理解を頂ける方のご購入をお願い致します。カラー···ブルーグラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサー素材···ガラス皿/プレート形状···丸
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