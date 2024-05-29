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【美品】ファイヤーキング　ターコイズブルー　カップ\u0026ソーサー
商品番号 V81601339149
商品名

【美品】ファイヤーキング　ターコイズブルー　カップ\u0026ソーサー
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1956〜1958年のおよそ3年間だけ製造された、希少性の高い「ターコイズブルー/ＴＵＲＱＵＯＩＳＥ　ＢＬＵＥ」シリーズ。シンプルなデザインのカップ＆ソーサーは、来客用にもぴったりです。薄手なので、紅茶でもコーヒーでも中身がすける感じがたくさん楽しめます。未使用と思われる美品ですが製造時からのホワイトスポットや多少の擦り傷等はあります。ヴィンテージ品に、ご理解を頂ける方のご購入をお願い致します。カラー···ブルーグラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサー素材···ガラス皿/プレート形状···丸
http://narcologia.ru/goods/shuttle372725.html
http://narcologia.ru/goods/conception297057.html
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