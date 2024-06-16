モダンデコ　ソファ　ラテベージュ

モダンデコ ソファテイスト···北欧カラー···ラテベージュサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）引っ越しに伴い不要になったため出品いたします。ペットは飼っておらず、喫煙もしておりません。目立ったシミやヨゴレ等ございませんが、あくまで中古品であることをご理解のうえ、ご購入よろしくお願いいたします。※トラブル防止を兼ねて、ステータスを「やや傷や汚れあり」とさせていただきます。メルカリたのメル便にて発送いたします。アームレスデザイン、コンパクト、くるみボタン、極厚座面クッション、脚部取り外し可能、ローソファ用樹脂脚【サイズ】約幅136×奥行71×高さ71.5（座面高41）㎝【材質】張地…ファブリック／本体…天然木、ウレタンフォーム、ウェービングテープ【仕様】重量…約18.8㎏／耐荷重…約160㎏#ソファー#モダン#家具#2人掛け



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