2WAY ソファ2人掛け ラブソファー デイジーパッチワークブルー

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※重要※★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。プロフィールご一読くださいませ。★商品紹介★ゆるやかなカーブをえがいた背もたれが背中を包み込むように優しくサポートしてくれます。長時間座っても疲れにくい少し硬めの座り心地です。脚を外せばロータイプのソファになります。★商品詳細★サイズ・容量サイズ：W1230×D670×H680mm座面高：360mm重量：19.5kg規格材質：ポリエステル95％、綿5%、木脚生産国：中国■組み立て商品■送料＊発送に関して■発送は4〜7日とさせて頂いております。北海道・沖縄・離島以外は送料無料です。上記の場合はお問い合わせ下さい。♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ソファ商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑お洒落おしゃれオシャレかわいいカワイイ可愛いファブリックナチュラル2wayパッチワークソファラブソファローソファ2人掛けロータイプ二人掛け椅子オレンジ茶ブラウン北欧北欧風北欧家具IKEAイケアフランフラン無印ニトリお探しの方にも#ソファー#パッチワーク#ラブソファー#北欧風