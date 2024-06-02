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商品詳細
頂き物の三味線の為詳しいことはわかりません発表会の為にと初心者用から買い直したものだそうですケースなどもついております(写真参照)バチ×2と付属品もありました種類···三味線レベル···中級者種類···三味線レベル···中級者アクセサリー・パーツ···ケースレベル···中級者
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