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ULTIMATE アルティメイトキーボードスタンド　AX-48 pro BK
商品番号 U44338300740
商品名

ULTIMATE アルティメイトキーボードスタンド　AX-48 pro BK
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用歴は1ヶ月程で室内のみでの使用です。全体的に綺麗ですが組み立てた時の細かい塗装の剥げや傷などはあると思います。必要な付属品は全て付いています。購入時の箱に入れて発送致します。よろしくお願いします。
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