ULTIMATE アルティメイトキーボードスタンド　AX-48 pro BK

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商品詳細
使用歴は1ヶ月程で室内のみでの使用です。全体的に綺麗ですが組み立てた時の細かい塗装の剥げや傷などはあると思います。必要な付属品は全て付いています。購入時の箱に入れて発送致します。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Sydney824849.html
http://narcologia.ru/goods/troupe819111.html
http://narcologia.ru/goods/influenza124693.html
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