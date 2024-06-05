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- 飛騨産業 / HIDA キツツキ アームチェア ラウンジチェア 3人掛け
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商品詳細
☆たのめる便・送料込み☆経年使用による擦れキズ、座面クッションのヘタレ多少あります。背もたれ部分のクッションは取り外しできます。座面クッションは固定されています。サイズ幅166cm奥行65cm高さ84cm座面までの高さ36cm座面奥行61cm座面幅159cm画像ご参照頂き中古品としてご理解頂ける方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/update923795.html
http://narcologia.ru/goods/smear190704.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy716453.html
飛騨産業 / HIDA キツツキ アームチェア ラウンジチェア 3人掛け
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飛騨産業 / HIDA キツツキ アームチェア ラウンジチェア 3人掛け
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