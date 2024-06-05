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飛騨産業 / HIDA キツツキ アームチェア ラウンジチェア　3人掛け
商品番号 R63608157632
商品名

飛騨産業 / HIDA キツツキ アームチェア ラウンジチェア　3人掛け
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 13,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆たのめる便・送料込み☆経年使用による擦れキズ、座面クッションのヘタレ多少あります。背もたれ部分のクッションは取り外しできます。座面クッションは固定されています。サイズ幅166cm奥行65cm高さ84cm座面までの高さ36cm座面奥行61cm座面幅159cm画像ご参照頂き中古品としてご理解頂ける方よろしくお願いします。
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