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★cro_cre_1123さま専用★IKEA VASTERON オレンジ　イス
商品番号 I62747973894
商品名

★cro_cre_1123さま専用★IKEA VASTERON オレンジ　イス
ブランド名 イケア
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IKEAで可愛いので以前買って家に置いてました。マットの上だったので下のプラスチックも壊れずキレイに付いてます。スツール椅子北欧稀少廃盤モデルVASTERONサイズ　36×36×44㎝重量2.35kgオレンジ色のスツールはなかなか見かけなくて、とても可愛いです。そのまま送ります。すぐに発送可能です。宜しくお願い致します。スツールダイニングスツールインテリアカリフォルニアメッシュガーデニング廃盤品IKEAイケア
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IKEAイケア【稀少 廃盤モデル-VASTERON】スツール 椅子 北欧

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