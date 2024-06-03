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- オールドコレール スノーフレーク 深皿 5枚セット
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商品詳細
アメリカのアンティークショップで購入した、オールドコレール スノーフレークの深皿(サラダボウル)の5枚セットです。カケやヒビはなく、プリントの剥がれもありません。写真にありますように裏面ブランド名がプリントされてるところがスレたりしています。黒いスレ汚れのようなモノはありますがビンテージ品としては、かなり綺麗だと思います。ビンテージ品にご理解下さる方、ご購入お願いします。※更に5枚セットを出品しています。直径16センチ弱深さ5センチ弱お皿/お椀/デザート食器···サラダボウルカラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)
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