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オールドコレール　スノーフレーク　深皿　5枚セット
商品番号 S75808369522
商品名

オールドコレール　スノーフレーク　深皿　5枚セット
ブランド名 コレール
特別価格 税込 1,891 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのアンティークショップで購入した、オールドコレール　スノーフレークの深皿(サラダボウル)の5枚セットです。カケやヒビはなく、プリントの剥がれもありません。写真にありますように裏面ブランド名がプリントされてるところがスレたりしています。黒いスレ汚れのようなモノはありますがビンテージ品としては、かなり綺麗だと思います。ビンテージ品にご理解下さる方、ご購入お願いします。※更に5枚セットを出品しています。直径16センチ弱深さ5センチ弱お皿/お椀/デザート食器···サラダボウルカラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)
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