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【シングル】寄木柄引出し付ベッド【マットレス無し】★マットレス付きもあります
商品番号 E93026512753
商品名

【シングル】寄木柄引出し付ベッド【マットレス無し】★マットレス付きもあります
ブランド名 Espare
特別価格 税込 14,036 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★購入前に必ずお問い合わせ下さい★★寄木柄を使用した「Cave寄木柄引出し付ベッド」は、幾何学的な模様で存在感抜群の仕上がりです。人気のミッドセンチュリースタイルのお部屋にも馴染みます。ベッド下には空間を有効活用したキャスター付きの引出し収納が2杯♪ヘッドボードにはスマホの充電に使えるコンセントやフラップテーブルがあり機能面でも充実です。Caveシリーズで揃えるとより統一感がでてオトナっぽい落ち着きのあるお部屋を演出してくれます。サイズ・容量【フレーム】幅101cm×奥行216.5cm×高さ77cm★開梱設置サービスをご希望のお客様は予めお問い合わせ下さい★
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http://narcologia.ru/goods/voiceless117959.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford284373.html
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