飛騨春慶　漆塗　銘々皿　5枚

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商品詳細
直径18cmご覧いただきありがとうございます。20年ほど前いただき1〜2回使用したと思います。素敵な食器と思いますが、なかなか使えずにしまってあったのでどなたか使用されるかたにお譲りしようと思い出品しました。中古品にご理解のあるかたいかがですか？
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http://narcologia.ru/goods/unusable65174.html
http://narcologia.ru/goods/moisture575669.html
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