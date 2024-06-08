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飛騨春慶　漆塗　銘々皿　5枚
商品番号 N98093083987
商品名

飛騨春慶　漆塗　銘々皿　5枚
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径18cmご覧いただきありがとうございます。20年ほど前いただき1〜2回使用したと思います。素敵な食器と思いますが、なかなか使えずにしまってあったのでどなたか使用されるかたにお譲りしようと思い出品しました。中古品にご理解のあるかたいかがですか？
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