ポケモンカード スカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOX

新品未開封品。即購入可。シュリンク付き。ワンオーナーです。再シュリンク品が横行しているそうです。トラブル防止の為、シュリンク部のお写真をご確認、ご納得の上ご購入下さい。すり替え等のトラブル防止の為返品は承っておりません。ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。ポケカレイジングサーフポケモンカードチリパラソルおねえさん



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