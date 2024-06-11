ポケモンカード スカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOX

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商品詳細
新品未開封品。即購入可。シュリンク付き。ワンオーナーです。再シュリンク品が横行しているそうです。トラブル防止の為、シュリンク部のお写真をご確認、ご納得の上ご購入下さい。すり替え等のトラブル防止の為返品は承っておりません。ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。ポケカレイジングサーフポケモンカードチリパラソルおねえさん
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