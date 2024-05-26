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商品詳細
オルゴナイトお座りくまさん1255~ローズクォーツ、、、平和・感情の支え・愛の告白・真実の愛・真実の美オルゴナイトとは自然界に存在する生命エネルギーを吸収し、ポジティブなオルゴンエネルギーを発生する装置の事です。交換されたポジティブなオルゴンエネルギーは内部のコイルを伝い金属部分から四方へ放射され空気を満たして、パワースポットを創造します。ハンドメイド品のため、気泡やムラ、凹みなどある事もございます。完璧を求める方はやめてください。ご理解して頂けたらご購入宜しくお願い致します
http://narcologia.ru/goods/housekeeper59909.html
http://narcologia.ru/goods/revamp652022.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral597832.html
オルゴナイトお座りくまさんNo.208-eastgate.mk
オルゴナイトお座りくまさんNo.581 - 置物
オルゴナイトお座りくまさんNo.581 - 置物
オルゴナイトお座りくまさんNo.581 - 置物
オルゴナイトお座りくまさんNo.208-eastgate.mk
オルゴナイトお座りくまさんNo.581 - 置物
オルゴナイトお座りくまさんNo.273 | labiela.com
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オルゴナイトお座りくまさんNo.581 - 置物
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