「溪山煙雨」唐木 紫檀 古谷石 天然石 奇石 鑑賞石 飾り石 置物 灵璧石台付

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ご覧いただき有難うございます。◆サイズ幅19.5cm×奥行き8cm×高さ4.5cm570g光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。素人採寸の為多少の誤差はご容赦願います。画像をご確認の上お客様のご判断でご購入お願い致します。基本的には自然のものですので多少の傷、スレなどはございますのでご了承ください。当該石についてのご質問は、お気軽にお問い合わせください。出来る限りの回答をさせて頂きます。検索用:#骨董品#古美術#印籠#煙草入れ#煙管#飾り台#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像#龍泉窯#唐三彩#花台#紫檀#雑貨#茶道具#盆石#鑑賞石#骨董市#蚤の市#古道具#古民具#古民家