【箱付き・美品】リヤドロ Scientia スキエンティア 知性

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lladro古代科学者Scientiaスキエンティア知性こちらはリヤドロの商品の中でもあまり出回ってなく希少なアイテムになります。サイズも大きく存在感があるので玄関やリビングなどに飾るのもおすすめです◎ひびや欠けもなくとても状態の良いアイテムです。箱付きの状態で発送いたします。#ヴィンテージ雑貨や小物はこちらから【商品詳細】⚫︎サイズ幅…約15.7cm高さ…約30.5cm奥行き…約15.7cm外箱サイズ幅…約27cm高さ…約44.5cm奥行き…約27cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−アンティーク、ヴィンテージ商品に関しましてはある程度の経年劣化が見られますのでご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。#ヴィンテージ#アンティーク調#レトロ#希少#古物#レア#美品ヴィンテージアンティークレトロ希少古物レア美品#海外ブランド#インテリア雑貨#北欧#店舗什器#カフェ#アパレル店舗海外ブランドインテリア雑貨北欧店舗什器カフェアパレル店舗#民芸品#人形#オブジェ#フィギュア#フィギュリン#工芸品#伝統作家陶器オブジェスペイン製民芸品人形オブジェフィギュアフィギュリン工芸品伝統作家リアドロポーセリン男性オブジェ彫刻BO23033040000/230405