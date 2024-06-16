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MLB ツインズ 2014年 ルーシー ALL STAR 野球 フィギュア 置物
商品番号 O87226482558
商品名

MLB ツインズ 2014年 ルーシー ALL STAR 野球 フィギュア 置物
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 11,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで購入して、日本では販売されていないレア物になります。アメリカMBLMinnesotaTwinsのレジン製フィギュアです。目立った傷や汚れがないです。箱にはダメージがあります。【サイズ】高さ約15.2cm他にもスヌーピーのグッズを出品しております。随時出品しますのでフォローしてチェック頂けると幸いです。#スヌーピー#snoopy#peanuts#ピーナッツ#mlb#フィギュア#レア#インテリア#置物#野球
http://narcologia.ru/goods/reproduce6555.html
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