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商品詳細
アメリカで購入して、日本では販売されていないレア物になります。アメリカMBLMinnesotaTwinsのレジン製フィギュアです。目立った傷や汚れがないです。箱にはダメージがあります。【サイズ】高さ約15.2cm他にもスヌーピーのグッズを出品しております。随時出品しますのでフォローしてチェック頂けると幸いです。#スヌーピー#snoopy#peanuts#ピーナッツ#mlb#フィギュア#レア#インテリア#置物#野球
http://narcologia.ru/goods/reproduce6555.html
http://narcologia.ru/goods/mythic715435.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic480112.html
MLB ツインズ 2014年 ルーシー ALL STAR 野球 フィギュア 置物-
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