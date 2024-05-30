特選　希少　ラリマー　スフィア　44mm 大玉

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ご覧いただきましてありがとうございます。こちらは天然ラリマーのスフィアです。サイズは約44ｍｍ（44.5前後です）の大玉スフィアです。久しぶりに大玉で色も濃くそしてほぼ全面の模様という色々好条件そろったスフィアが入手できましたので出品いたします。グリーンの箇所、黒点、母岩もございません。ライトを当てると大玉でも透け感がございます。品質的には販売価格３０万円以上となりますがそれだと高すぎますので下げて販売しております。それでも高いのですが、この品質で送料、メルカリの手数料込みで考えますと非常に安く出しているとご理解いただけたら嬉しいです。他にも色々非常に綺麗なラリマーを出品しております。ルースやペンダントなどはこちらからチェックをお願いします↓#wiseserpentlarimarcabochonスフィアなどはこちら↓#wiseserpentlarimarsphere稀少なブレスレットはこちら↓#wiseserpentlarimarbracelet