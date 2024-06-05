九谷焼 木米 抹茶碗

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即購入⭕️写真や概要をよく見てからご購入下さい。気を付けて検品しておりますが稀に見落とした傷や汚れが見つかる場合がございます。神経質な方は購入お控え頂き、あくまで中古品とご理解頂ける方のみご購入お願い致します。●size高さ8.6cm直径11cm多少の誤差はご容赦下さい実家にあった抹茶碗です。未使用ですが飾っていた時期がある為箱に経年劣化のしみなどは多少ありますが、基本的に美品です。朱色の大変可愛い柄です。是非お手元にお迎え下さい。抹茶碗九谷焼茶道具茶道裏千家表千家グッズ道具お椀木米青木木米大きい茶碗陶宝造陶宝中国カラー...レッド種類...汁椀素材...陶磁器#ぴーの茶器#ぴーのうつわr50304