天井スピーカー　シーリングライト

パナソニックのBluetooth天井スピーカーです。こちらで購入しましたが、使わずに眠っていたため、ご希望される方にお譲りいたします。傷、汚れもなく非常に良い状態です。写真の付属品が全て揃っており、説明書と保証書もあります（保証期間はもちろん過ぎていますが・・・）。箱のみがありません。■スペック寸法(最大外径×厚み):スピーカー本体:φ440mm×38mm突起部含む:φ440mm×72mm質量:スピーカー本体約2.5kg付属品:リモコン、単4形乾電池×2(リモコン用)、取付金具、取付金具用本体止めねじ、NFCタグ電源:AC100V、50/60Hz消費電力:8W実用最大出力(アンプ部):5W+5W(JEITA)実用最大出力合計値(アンプ部):10W(同時駆動、JEITA)形式(スピーカー部):1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型)スピーカーユニット/インピーダンス(スピーカー部):3cm×10cmコーン型/6Ω



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