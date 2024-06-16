ニトリ　カジュアルソファ

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カジュアルソファ(キッド3ＧＹ)定価11900円ニトリ商品コード7870139カラー:ネイビー幅100cm奥行65cm高さ58cm。素材ポリエステル、スチール、ウレタンフォーム。約9kg。カウチソファやマットレスとしても使える3way座椅子。背部14段リクライニング半年ほど使用していましたが、引越しを機に必要無くなったので出品します。特に目立つ汚れもありません。ペットを飼っておらずタバコも吸わないのでアレルギーやニオイもありません。また使用期間は短めですが、中古品のためご理解ください。よろしくお願いします。特徴···完成品、リクライニング可張り地の素材···綿・コットン直接取りに来てくださる方は大幅値下げ可能です！#ニトリ#ソファ#カジュアルソファ#ソファベッド#引越し#新生活#ベッドテイスト···シンプル・ベーシックカラー···ブルーサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）