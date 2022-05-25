IKEA EKERÖ エーケロー ソファ 1脚

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商品詳細
KEAシングルソファ1脚購入後、半年程使用しました。引越しに伴い、出品しました。発送時には脚を外した状態で発送致します。ご質問等お待ちしております。テイスト···シンプル・ベーシックカラー···グレー主な張り地···布・ファブリック機能···クッション付
http://narcologia.ru/goods/reproduce537055.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial645516.html
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