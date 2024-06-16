パニエ　デザートプレート　レース　ヴィンテージ　皿　フランス　アンティーク

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商品詳細
パンやデザートアフタヌーンティーにちょうど良い直径約20cmサイズのプレートです。2枚までございます。2枚の場合はメルカリ便宅急便、差額送料はこちらで負担致しますので、お値下げはできませんが宜しければご検討ください。価格は1枚：2700円、2枚：5400円です。パニエフランスアンティーク
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