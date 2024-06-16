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パニエ　デザートプレート　レース　ヴィンテージ　皿　フランス　アンティーク
商品番号 U45075991540
商品名

パニエ　デザートプレート　レース　ヴィンテージ　皿　フランス　アンティーク
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パンやデザートアフタヌーンティーにちょうど良い直径約20cmサイズのプレートです。2枚までございます。2枚の場合はメルカリ便宅急便、差額送料はこちらで負担致しますので、お値下げはできませんが宜しければご検討ください。価格は1枚：2700円、2枚：5400円です。パニエフランスアンティーク
http://narcologia.ru/goods/financier434560.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical688501.html
http://narcologia.ru/goods/pompous165823.html
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