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- H\u0026Mhome☆ストーンウェアデコラティブボウル
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商品詳細
出品はボウルのみです！！！h\u0026mhomeのストーンウェアボウルですストーンウェアが凄く好きで見つけて飾る気で購入したのですが、飾りまくっているので飾るところが見当たらず…部屋に置いていただけなので美品です置いておくだけでもオシャレですが、小物入れやフェイクグリーンや小枝をさりげなく置いたり…キッチンで小さめのスリ棒置きにしたり…(↑注意:すり鉢としては使えません)アイデア次第で色々使えると思います！サイズも写真に記載あり完売商品です
http://narcologia.ru/goods/procurement78833.html
http://narcologia.ru/goods/reboot101136.html
http://narcologia.ru/goods/composite675754.html
デコラティブストーンウェアボウル
デコラティブストーンウェアボウル - ホワイト - Home All | H&M JP
ストーンウェア ボウル
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ストーンウェア ボウル
ストーンウェア17.5cmボウルR6940 : 昭和レトロポップ食器雑貨通販
ストーンウェア ボウル - ホワイト | ZARA Japan / 日本
ボウル 25cm L Ancient Pottery エイシェントポタリー ストーンウェア （ 食洗機対応 電子レンジ対応 オーブン対応 鉢 大鉢 サラダボウル オクタゴン 八角形 シリアル サラダ スープ 前菜 煮込み料理 煮物 パスタ おしゃれ ） 【ブラス】
ストーンウェア ボウル - ホワイト | ZARA Japan / 日本
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