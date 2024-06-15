H\u0026Mhome☆ストーンウェアデコラティブボウル

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出品はボウルのみです！！！h\u0026mhomeのストーンウェアボウルですストーンウェアが凄く好きで見つけて飾る気で購入したのですが、飾りまくっているので飾るところが見当たらず…部屋に置いていただけなので美品です置いておくだけでもオシャレですが、小物入れやフェイクグリーンや小枝をさりげなく置いたり…キッチンで小さめのスリ棒置きにしたり…(↑注意:すり鉢としては使えません)アイデア次第で色々使えると思います！サイズも写真に記載あり完売商品です